Un autre décès lié à la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent

Dans son bilan de mardi, la région du Bas-Saint-Laurent enregistre malheureusement un décès, un quatrième depuis le début de la pandémie.

On compte sept cas de plus du coronavirus dans la dernière journée. On dénombre 59 cas actifs, principalement dans la MRC de Rivière-du-Loup (32). Trois personnes sont hospitalisées.

Dans Chaudière-Appalaches, on dénombre un nouveau cas au CHSLD de Sainte-Perpétue, pour un total d’un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs. Pour des raisons de confidentialité, lorsque le nombre total de cas chez les employés est inférieur à 5, il est indiqué « moins de cinq », afin d’éviter d’identifier les personnes infectées.

L’Islet enregistre six cas actifs de coronavirus présentement, le Kamouraska, cinq cas actifs.