Un Cercle d’Ambassadeurs fait consensus pour le projet de Complexe culturel et sportif en santé globale

Première rangée : Annie Gagnon, propriétaire Boutique Double Pas ; Frédéric Corriveau, président Groupe Corriveau et de KGC Télécoms et Sécurité ; Pierre Bouffard, co-propriétaire Café-Bistro Au Coin du Monde. Deuxième rangée : Christian Cariou, président Umano Médical inc. ; Marielle Mercier, présidente Plancher Mercier inc. ; Jean Chouinard, associé Mallette.

À l’automne 2019, un consensus s’était installé entre sept organismes du milieu, soit la Chambre de Commerce et Industrie de la MRC de Montmagny, Les Arts de la Scène, l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la Ville de Montmagny, la MRC de L’Islet (reconnaissance du volet culturel) et la MRC de Montmagny, lequel regroupement partageait une même vision globale, c’est-à-dire de développer un projet alliant culture, sport, éducation et santé durable.

Le groupe a également tenu des consultations en janvier et février 2020 pour présenter le projet de Complexe culturel et sportif en santé globale (et durable), mais surtout afin de recueillir les commentaires des citoyens afin de mieux « imaginer et définir » le projet en lien avec les besoins exprimés par la population. Pour les partenaires et les groupes de consultations, la priorisation du site de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault s’imposait de lui-même puisque, même si cette importante infrastructure doit desservir la communauté, elle se doit d’être facilement accessible pour les étudiants.

À l’instar de l’alliance des sept partenaires, l’appui des gens d’affaires regroupés et définis comme étant le Cercle des Ambassadeurs souhaite également que la région travaille à obtenir une telle infrastructure afin de répondre aux besoins des citoyens actuels, mais également pour être attractif comme milieu de vie auprès de futurs citoyens ayant à choisir une nouvelle région d’adoption. Les entreprises ont maintes fois souligné l’importance d’avoir des infrastructures culturelles, scolaires et sportives de qualité pour la région.

Le Cercle des Ambassadeurs est un regroupement de huit personnalités d’affaires du milieu qui souhaitent se joindre au projet porté par le milieu local et régional. MM. Frédéric Corriveau et Christian Cariou ont accepté de représenter le Cercle auprès du comité de travail des organismes.

Selon Frédéric Corriveau, « nous sommes à la croisée des chemins. Le temps presse. Nous devons nous assurer que notre école secondaire soit dotée d’infrastructures culturelles et sportives de qualité. Nos jeunes et toute la population en ont besoin ».

De son côté, Christian Cariou rappelle « que ce projet est primordial pour assurer à Montmagny-L’Islet son rayonnement lors du recrutement de main-d’œuvre ou pour s’assurer de la rétention de nos travailleurs et de nos familles ». Rappelons que le dernier grand dossier important porté par la région a été le gaz naturel où tous les acteurs ont travaillé dans le même objectif : se développer et se positionner.

Fort de cette récente expérience, Montmagny-L’Islet se mobilise, fait consensus et travaille ensemble. La force du nombre à travailler dans la même direction, la mobilisation du milieu des affaires, les acteurs de la région à collaborer sont une façon positive de positionner et d’aider à rendre possible le plus important projet, en terme financier, porté par le milieu.