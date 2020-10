Un encan virtuel qui suscite déjà l’engouement pour le GOvember

Lancement du GOvember en ligne le 22 octobre dernier.

L’équipe de l’édition 2020 du GOvember, cet événement qui fait la promotion de la santé masculine au Kamouraska, a annoncé les grandes lignes de ses activités le 22 octobre dernier et a présenté ses deux présidents d’honneur.

Comme une part de l’événement met de l’avant les commerçants locaux, ceux-ci se sont montrés plus que jamais très encouragés par le retour du GOvember, malgré les circonstances.

« Les commerçants comprennent qu’on peut les aider dans leur désir d’encourager l’achat local et de sauver leur entreprise. Aussi, les organismes ont besoin de cet élan de générosité pour mousser le don local et récupérer une partie des sommes manquantes à la suite de l’annulation de la plupart de leurs activités de financements », a dit l’idéateur Mino Adjin.

Les objectifs du GOvember sont de sensibiliser la population à l’importance de la santé masculine (autant physique que mentale) en brisant les tabous, stéréotypes et idées préconçues qui y sont associés.

On vise aussi à encourager l’achat local en offrant une vitrine promotionnelle aux entreprises de la région désirant s’associer au mouvement et encourager le don local en remettant les dons à des fondations et organismes qui font une différence au niveau de la santé masculine dans l’ensemble de la région.

Pour l’édition 2020, les organismes bénéficiaires sont la Fondation André-Côté, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de Fatima et La Traversée (Association Kamouraskoise en santé mentale).

Deux présidents d’honneur

Cette année, l’organisation a fait appel à deux présidents d’honneur, provenant des deux extrémités du Kamouraska, soit Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska et Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière. Le but étant de couvrir l’ensemble du territoire, à l’image des organismes bénéficiaires.

« Je suis très fier de partager la présidence avec Nancy. De cette façon, on couvre toute la MRC et même plus. L’élément important, c’est d’aider trois organisations à ramasser de l’argent pour aider les gens », a dit Sylvain Hudon.

Pour 2020, pandémie oblige, le virage en ligne est palpable.

Les dons en ligne font leur apparition cette année et permettent de joindre plus de gens. Il est dès maintenant possible de faire une contribution pour la santé masculine directement via la page de don en ligne du site web du GOvember.

« Avant, il fallait que les gens soient dans la région pour faire des dons. Aujourd’hui, avec ces outils, les gens sont capables de faire des dons directement. Il faut se servir de ce nouvel outil », a dit Mino Adjin.

Encan électronique

Un encan électronique sera également au rendez-vous pour toute la durée du GOvember, soit du 1er au 30 novembre. Plusieurs produits et services offerts par les partenaires entrepreneurs de la région y seront mis à l’enchère et déjà l’engouement se fait sentir.

« Les gens pourront aller voir les items mis à l’encan par nos partenaires. Par exemple : un foyer extérieur, des certificats-cadeaux pour changement d’huile, pose de pneus et nettoyage extérieur-intérieur, un chandail autographié par Henri Richard des Canadiens de Montréal, un moulin à poivre, et plus. Les gens peuvent ajouter des items tout le mois de novembre », a dit Maryse Pelletier, directrice de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Déjà une vingtaine d’items ont été donnés à la Fondation.

Des prestations musicales virtuelles, des repas festifs en formule pour emporter, d’autres événements et quelques surprises s’ajouteront.

On vise amasser minimalement 10 000 $ comme l’an passé.