Un engouement pour le programme Étudiant-Chercheur du Cégep

Le programme Étudiant-Chercheur, en place depuis 2019 au Cégep de La Pocatière, obtient un don de 150 000 $ de la Fondation J.-Armand Bombardier et pourrait ainsi se développer encore plus.

Instauré en 2019, ce programme novateur suscite déjà un engouement auprès de la clientèle étudiante du Cégep. Il permet à l’étudiant-chercheur de vivre une expérience de recherche en participant aux diverses étapes de réalisation (analyse, rapport, recherche et planification). En outre, il facilite le lien entre l’étudiant et la recherche au niveau collégial avec les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) affiliés au Cégep de La Pocatière.

« Les étudiants retenus dans le programme se trouvent ainsi un emploi, dans ce cas-ci pour le moment chez Biopterre, où l’étudiant y consacre huit à dix heures par semaine et à temps plein en été. C’est une initiation à la recherche qui peut venir confirmer l’intérêt de l’étudiant pour la recherche », indique Martin Bérubé, conseiller pédagogique au Cégep de La Pocatière.

« Qui plus est, cela représente un plus sur un CV, en plus des contacts et du réseau ainsi créés. Cela développe également leur autonomie », ajoute Annie Fortin, directrice adjointe des études.

Actuellement, le volet est offert aux élèves étudiants de Sciences de la nature (préuniversitaire) et Techniques de bioécologie, mais on souhaite l’élargir à plus de programmes et éventuellement aux autres centres collégiaux de transfert de technologie affiliés au Cégep. Ce projet-pilote a permis de faire travailler cinq étudiants en recherche depuis ses débuts.

Les projets de recherche sur lesquels les étudiants-chercheurs ont travaillé étaient axés sur la mycologie (champignon).

Le nombre d’étudiants-chercheurs choisis dépend du financement. Les étudiants doivent ensuite suivre tout le processus d’embauche, une autre expérience à ajouter à leur bagage. Le projet de recherche réalisé s’inscrit dans l’épreuve synthèse de l’étudiant, ce qui fait que les enseignants ont dû s’adapter à cette nouvelle offre.

Le soutien rendu possible par ce don de 150 000 $ permettra d’assurer la continuité du programme et le développer.

Notons que la recherche occupe une place importante au Cégep de La Pocatière. D’ailleurs, en 2019, le Cégep se classait au 10e rang (Canada) et au 4e rang (Québec) parmi les 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée selon la liste annuelle du Canada’s Top 50 Research Colleges publiée par Research Infosource Inc. Pour ce faire, l’établissement collégial de La Pocatière peut compter sur trois CCTT — Centres collégiaux de transfert de technologie (Solutions Novika, Optech et Biopterre) œuvrant dans les domaines de la physique appliquée, de l’optique photonique, des biotechnologies et des technologies environnementales.