Un projet de café et de salle communautaire à l’église de Saint-Joseph

Saint-Joseph projette de transformer son église en salle communautaire et en petit café à l’avant, un projet estimé à environ 400 000 $ à 450 000 $.

Le comité GRAVIR, composé de citoyens, de membres de la Fabrique et du conseil municipal, a retenu ces options pour donner une seconde vie au bâtiment, qui n’a pas besoin de rénovations majeures quant à sa structure, mais surtout de travaux de transformation.

« On souhaite ainsi conserver l’église comme lieu de rassemblement et ouvrir les portes à une clientèle plus large on l’offrant à l’ensemble de la population », a dit Charles Montamat, conseiller municipal et responsable du dossier.