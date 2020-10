Un rendez-vous 100 % local à la Salle Promutuel Assurance

Le duo New Wave.

Initiés par les Arts de la Scène durant le confinement printanier, les rendez-vous musicaux « 100 % local » passeront du virtuel au réel le 24 octobre prochain. Ce rendez-vous unique présentera quatre duos différents proposant chacun un univers musical singulier.

Cinq artistes différents monteront sur la scène de la Salle Promutuel Assurance ce samedi, mais seul François Picard passera toute la soirée sur celle-ci. Le Magnymontois originaire de Saint-Fabien-de-Panet est en quelque sorte le dénominateur commun des quatre duos qui se succéderont lors de cette soirée 100 % Local, un écho aux spectacles du confinement réalisés le printemps dernier.

« Les shows du confinement, c’est une idée qu’on avait eu avec le directeur des Arts de la Scène Christian Noël. Comme sa salle était au neutre, il avait approché des artistes locaux pour proposer des spectacles virtuels chaque semaine. Maintenant que les normes se sont assouplies, il nous a approchés de nouveau, mais pour faire le tout en salle. »

Outre un passage en zone rouge, rien ne pourrait venir contrecarrer la tenue de ce spectacle, de l’avis de François Picard. Comme les sorties demeurent quant à elles encore limitées dans le quotidien des gens, il s’attend à ce qu’un esprit festif soit au rendez-vous, dans le plus grand respect des normes édictées par la santé publique, cela va sans dire.

La programmation musicale des quatre duos promet d’ailleurs d’alimenter cette flamme festive. New Wave, avec une sélection de chansons pop allant d’hier à aujourd’hui, ouvrira la soirée. Ce premier duo sera suivi dans l’ordre de F2 Country, Rock On Duo avec des succès rock puisés majoritairement dans la décennie 80 et Pic Blanc Duo en toute simplicité, deux guitares et deux voix, en hommage aux classiques québécois et des boîtes à chansons.

« Comme Pic Blanc Duo célèbre ses 15 ans cette année, la prestation sera un peu plus longue que les autres », de dévoiler en primeur François Picard.

Même si le spectacle sera présenté devant public, ce dernier sera également web diffusé. Plus d’informations à www.adls.ca.