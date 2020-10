Une année record pour le Défi 100 % local

L’édition 2020 du Défi 100 % local, qui a eu lieu tout le mois de septembre, a fracassé tous les records.

À travers la province, 5 205 participants se sont lancés dans l’aventure du Défi en s’approvisionnant localement et en cuisinant des aliments d’ici. En s’inscrivant au Défi 100 % local, les participants devaient choisir, parmi une liste, des objectifs qu’ils se lançaient pour le mois de septembre. Parmi ces objectifs : découvrir un nouveau marché public, s’approvisionner majoritairement en alcool québécois, visiter un producteur de leur région et trouver un aliment local pour remplacer un produit de base.

Pour cette édition, le Défi a lancé son nouveau site Web (defijemangelocal.ca), qui offre des articles et recettes propres à chaque région. Les participants ont également reçu du contenu personnalisé selon leur région et leurs intérêts, tout au long du Défi.

Cette année, 212 participants ont relevé le défi au Bas-Saint-Laurent. C’est une hausse de participation de 316 % par rapport à l’an dernier. Une belle preuve que l’achat local et les circuits courts sont de plus en plus prisés dans la région. 303 personnes de Chaudière-Appalaches y ont participé, soit une augmentation de 141 % par rapport à 2019.