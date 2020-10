Une bourse de Ouellet Canada

Ouellet Canada a décerné la bourse d’études Électro-Fédération Canada (EFC) en partenariat avec Ouellet Canada à M. Mathieu Labranche, étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Cette année, étant donné la pandémie, la rencontre s’est déroulée virtuellement. Un chèque au montant de 3500 $ lui a été transmis par M. Louis Beaulieu, directeur général. Avec cette bourse, Ouellet tient à soutenir une personne dans ses études afin qu’elle puisse atteindre et réaliser ses aspirations professionnelles.

Possédant son siège social à L’Islet, sur la Rive-Sud à l’Est de Québec, Le Groupe Ouellet Canada regroupe plusieurs marques de produits telles que : Ouellet, Momento, Global Commander et Convectair. De plus, le Groupe est aussi propriétaire des Industries Dettson à Sherbrooke, Hazloc Heaters à Calgary, Nanjing Ouellet, une usine manufacturière située en Chine et maintenant Britech en Ontario.