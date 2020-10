Une délégation visite l’usine Bombardier de La Pocatière

L’usine Bombardier de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

À l’initiative du maire de la Ville La Pocatière Sylvain Hudon et du préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy, une délégation composée d’intervenants des organismes de développement économique de la MRC de Kamouraska a visité, le 7 octobre dernier, les installations de l’usine Bombardier de La Pocatière.

Outre la présence du maire et du préfet, cette délégation était composée des directeurs généraux de la Ville de La Pocatière, Cédrick Gagnon, de la MRC de Kamouraska, Jean Lachance, de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, Anik Briand, de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Nancy Dubé, de Développement économique La Pocatière, Joël Bourque, ainsi que du directeur du Service de développement territorial de la MRC de Kamouraska, Charles de Blois Martin.

En plus de visiter une partie des installations, les personnes présentes ont pu échanger avec la direction de l’usine sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir. Il faut mentionner que l’usine de La Pocatière compte actuellement plus de 400 personnes et l’équipe de direction travaille d’arrache-pied afin de conserver cette capacité de production dans notre région. Plusieurs projets prometteurs et réalistes sont actuellement à l’étude, mais un problème d’importance se pose au cours de la prochaine année avec la fin du contrat de fabrication des voitures Azur.

Dans ce contexte, plus de 75 % des travailleurs seront mis à pied et l’usine de La Pocatière s’exposera à une situation extrêmement difficile et à fort potentiel d’irréversibilité qui réduira ses chances d’assurer son avenir par la suite. C’est pourquoi les intervenants susmentionnés appuient, sans réserve, le syndicat des employés en requérant l’attention urgente du gouvernement du Québec afin d’annoncer rapidement le prolongement du contrat de renouvellement des voitures Azur du Métro de Montréal.