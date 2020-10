Valérie Provencher nommée directrice générale de TRANS-APTE INC.

L’organisme à but non lucratif de services de transport collectif et adapté du Kamouraska TRANS-APTE INC. compte un nouveau visage, celui de Mme Valérie Provencher, directrice générale depuis le lundi 5 octobre dernier.

Forte de plus de 10 ans d’expérience en vente et prospection de clients au sein

d’un chef de file en transport de passagers au Québec, Mme Provencher apporte avec elle une solide expertise. La fonction de direction générale de TRANS-APTE INC. était vacante depuis plus d’un an, à la suite du départ de Mme Mylène Soucy. M. Michel Fortin, technicien en administration de la Corporation, a été nommé directeur général par intérim en janvier 2020, fonction qu’il exerçait secondé par la répartitrice de l’organisme, Mme Hélène Moreau.

L’arrivée de Mme Provencher permettra donc à chaque membre de l’équipe de se concentrer sur ses mandats respectifs, et à l’organisme d’être prêt et outillé pour relever les nombreux défis à venir. Rappelons que, depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars dernier, seul le volet « transport adapté » de TRANS-APTE INC. a été maintenu, et ce, uniquement pour les déplacements essentiels (pour se rendre au travail ou à des rendez-vous médicaux).

Les enjeux des prochains mois pour TRANS-APTE INC. concernent notamment la promotion des modes de transport collectif et adapté, en continuant à s’adapter au contexte pandémique et aux normes sanitaires. « Les défis pour notre organisme ne manquent pas, particulièrement dans le contexte actuel. Aussi, nous sommes très heureux que Mme Provencher nous apporte sa précieuse expérience, son énergie et son regard neuf », mentionne M. Benoît Pilotto, président du conseil d’administration de TRANS-APTE INC. et maire de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth.