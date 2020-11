Pour une septième année consécutive, Les Galeries Montmagny et son association de marchands poursuivent le projet « Noël Magique » qui consiste à recueillir des cadeaux pour des enfants et des jeunes de Montmagny-L’Islet suivis par le Programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Grâce aux dons de la population, ils pourront vivre une fête de Noël comme les autres enfants de leur âge et découvrir un présent sous le sapin.

Pour y contribuer, les citoyens sont invités à se rendre dans le centre commercial des Galeries Montmagny entre le 14 novembre et le 11 décembre afin de se procurer un ourson de Noël. Sur ce dernier sont inscrits le prénom et l’âge de l’enfant, ainsi que des suggestions de cadeaux dont le montant se situe entre 25 $ et 40 $.

Tous les cadeaux devront être retournés aux Galeries Montmagny avant le 12 décembre afin que les présents soient distribués à temps. Les dons en argent sont aussi acceptés.