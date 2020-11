12e campagne d’achat local

En collaboration avec les Caisses Desjardins du Kamouraska et de L’Islet, la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska (SADC) qui se joint en tant que nouveau partenaire cette année, CHOX FM, le journal Le Placoteux et une trentaine d’entreprises membres, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) lance sa 12e grande campagne d’achat local.

Elle se déroulera du 12 novembre au 3 décembre 2020 et un grand total de 3000 $ en certificats d’achat régional est à gagner. Malgré la pandémie actuelle, la CCKL entend bien continuer de rappeler l’importance d’acheter chez nous avec cette campagne.

L’objectif est d’inciter les gens à visiter et à magasiner dans les commerces situés dans les MRC de Kamouraska et L’Islet pour leurs cadeaux des fêtes. Toutes les personnes qui auront effectué des achats de 10 $ et plus (avant taxes) sont éligibles.

Pour y participer, cette année, des affiches seront apposées dans une trentaine d’entreprises membres de la CCKL qui se sont portées volontaires. Sur cette affiche se trouve un code QR et à l’aide de leur téléphone intelligent, les gens n’auront qu’à scanner le code QR et auront accès au formulaire de participation. Pour connaître la liste des marchands participants et les règlements, rendez-vous au cckl.org, sur le site de CHOX FM et dans le journal La Placoteux.

« Nous avons une offre incroyable de produits locaux et d’entreprises locales qui rivalisent d’originalité, année après année, pour nous offrir des produits uniques. C’est la façon la plus directe de leur dire que l’on tient à eux et que l’on apprécie ce qu’ils font », mentionne la directrice générale, Mme Nancy Dubé.