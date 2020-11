52 contraventions-COVID au KRTB

Selon des données obtenues par Le Journal de Québec, 52 contraventions en lien avec la COVID-19 ont été données depuis le 1er avril dernier dans Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. À peine 13 ont payé ou ont plaidé coupables.

Les données par district judiciaire démontrent que ces dossiers de tickets sont loin d’être réglés. Sur les 52 contraventions totalisant 74 476 $, 18 personnes ont plaidé non coupables. Sept ont plaidé coupables et six ont payé sans plaidoyer. Par ailleurs, 18 n’ont pas payé leur contravention dans les délais et on attend trois plaidoyers.

Toujours selon Le Journal de Québec, entre le 1er avril et le 31 octobre, 3782 constats d’infraction ont été signifiés au Québec en lien avec la Loi sur la santé publique.