Accompagnement aux plaintes : du nouveau au KRTB

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes — Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL) informe la population qu’il a maintenant un bureau à Rivière-du-Loup et de la nomination de Mme Réjeanne Hudon à titre de conseillère.

« Nous sommes heureux de pouvoir enfin avoir un bureau à Rivière-du-Loup. Bien que la population ait toujours été desservie, nous souhaitions avoir quelqu’un de la région pour répondre aux demandes et participer plus activement aux activités du milieu », indique Nathalie Lavoie, directrice générale.

L’obtention du financement du projet CAAP sur le bail pour les personnes en résidences privées pour aînés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation permet à l’organisme une implication accrue dans la région. Le 24 août 2020, l’équipe du CAAP BSL accueillait Réjeanne Hudon à titre de conseillère.

Mme Hudon a fait sa carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux, dont 25 ans à la direction d’un organisme communautaire. Elle détient un baccalauréat en psychosociologie de la communication ainsi qu’un certificat en toxicomanie. Tout au long de sa carrière, Mme Hudon a défendu les valeurs d’équité et de justice sociale. Elle est particulièrement sensible aux personnes en situation de vulnérabilité et de pauvreté.

Par son dévouement, sa perspicacité et son professionnalisme, cette conseillère assure un service courtois et efficace. « Le KRTB est un territoire que je connais bien. C’est un bonheur de contribuer au respect des droits de sa population et de soutenir les personnes qui veulent se faire entendre », témoigne Mme Hudon.

Le CAAP BSL est l’organisme communautaire qui assiste et accompagne les personnes insatisfaites d’un service du système de santé et de services sociaux. Le CAAP BSL contribue au respect des droits et à l’amélioration des services dans la région du Bas-Saint-Laurent ; il accompagne les locataires des résidences privées pour aînés également.