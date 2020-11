Aide aux entreprises : Un nouveau guichet unique bien accueilli dans les MRC

La ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx a annoncé la création d’Accès entreprise Québec pour renforcer les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional.

Les deux préfets de Kamouraska et L’Islet accueillent cette nouvelle avec plaisir, puisque c’est ce qu’ils souhaitaient : de l’argent pour payer des ressources et le respect de leurs compétences.

Depuis l’abolition des CLD, certaines MRC avaient décidé d’offrir ces services aux entreprises à même la MRC, ou d’autres l’avaient délégué à un autre organisme. Le nouveau service ne viendra pas empiéter sur ce qui était déjà en place, mais vient plutôt enrichir chaque MRC d’au moins 200 000 $ par année pendant cinq ans pour entre autres payer deux employés.

« Ça va nous permettre d’engager des ressources qui vont être compétentes et plus pointues pour aider nos entreprises, car on garantit de l’ouvrage pour au moins cinq ans. Ça facilite l’embauche. On avait les bonnes personnes ressources déjà en place, mais elles étaient débordées, surtout avec la pandémie. Il (le gouvernement) confirme aussi que les MRC sont des gouvernements de proximité », a dit le préfet de la MRC de L’Islet René Laverdière.

7,5 M$ seront aussi réservés pour améliorer les compétences des ressources, le développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions. Ce sera donc de la formation qui fera que tous seront sur la même longueur d’onde.

Bon signal

Cette décision est un bon signal que le gouvernement a été à l’écoute des demandes des MRC, a pour sa part constaté Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

« On demandait de ne plus jouer dans les structures, on avait assez donné, on s’était réorganisé. On a été écouté, on est contents, c’est une belle reconnaissance des MRC comme étant la porte d’entrée en développement économique local et régional », de souligner le préfet.

Marie-Eve Proulx estime qu’il fallait permettre aux régions de se développer en fonction de leurs spécificités.

« Accès entreprise Québec viendra renforcer et bonifier l’accompagnement de proximité et de première ligne des entrepreneurs en leur facilitant l’accès aux services et aux ressources qui sont mis à leur disposition pour réaliser leurs projets d’affaires. Les entreprises seront davantage outillées pour poursuivre leurs activités et atteindre leur plein potentiel, des conditions essentielles à une croissance économique soutenue des régions, particulièrement en cette période de conjoncture difficile », a-t-elle indiqué.

Pour les MRC de Montmagny, de L’Islet et de Kamouraska, le financement représente un montant de 2 700 000 $ pour améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, et Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, lors de l’annonce mardi.