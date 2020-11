Arrestations et perquisitions à Saint-Gabriel-Lalemant

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Kamouraska, en collaboration avec l’équipe d’enquête et de coordination sur le crime organisé de la Sûreté du Québec, ont procédé le 7 novembre dernier à l’arrestation de deux individus en lien avec une perquisition en matière de stupéfiants.

La perquisition a eu lieu dans une résidence de la rue Dionne où un homme et une femme âgés respectivement de 57 et de 58 ans ont été arrêtés. Les deux individus, suivant leur interrogatoire, ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures. Ils font face à divers chefs d’accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi :

Près 3,18 kg decannabis;

Près de 44 g de haschich;

Un peu plus de 500 comprimés de méthamphétamine;

Un ensemble d’équipement servant au trafic de stupéfiants;

Trois armes à feu;

Un certain montant d’argent comptant.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.