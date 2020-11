Campagne de financement : Desjardins allonge 200 000 $ pour que le nom de la Salle André-Gagnon demeure

Sollicitées à la hauteur de 75 000 $ pour la campagne de financement des rénovations majeures à la Salle André-Gagnon de La Pocatière, les Caisses Desjardins du Kamouraska ont décidé de donner 200 000 $ pour s’assurer que soit conservé le nom de Salle André-Gagnon.

Les administrateurs ont besoin de 500 000 $ du milieu pour compléter le montage financier des travaux estimés à plus de 5 M$.

Sachant qu’il est monnaie courante qu’un partenaire majeur puisse donner son nom à une salle de ce genre en échange d’un montant important, Desjardins a décidé d’offrir près de la moitié du montant pour conserver celui d’André Gagnon, pianiste émérite originaire de Saint-Pacôme.

« La participation majeure des caisses Desjardins du Kamouraska contribue non seulement à soutenir la vitalité culturelle de la région et les nombreuses initiatives culturelles mises de l’avant par la communauté, mais également à protéger notre histoire en protégeant le nom d’André-Gagnon pour les 10 prochaines années », a précisé Pierre Leclerc, président de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du Kamouraska.

La présidence du cabinet de campagne a été confiée à Mathieu Rivest, bien connu dans la région comme directeur général du camp musical de Saint-Alexandre et professeur au Cégep de La Pocatière. « Je suis convaincu que les changements proposés permettront un rayonnement renouvelé », a-t-il indiqué.

Principalement, la salle aura son entrée indépendante et accessible aux personnes à mobilité réduite. La salle était effectivement invisible aux yeux des passants et les gens devaient y entrer par la même porte que celles des étudiants du Cégep.

L’aire d’attente avant les spectacles qui se résumait à un hall non adapté sera transformée. On prévoit aussi la mise aux normes des installations techniques et le changement des sièges.

« Ce grand projet de 5,1 M$ verra le jour dans un avenir rapproché, j’en suis persuadé », a lancé le président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, Jean Desjardins. On vise une construction en 2021 pour une inauguration en 2022, 100 ans après sa création. Le gouvernement provincial a confirmé sa part de 3,2 M$ et Patrimoine Canadien devrait ajouter 1,4 M$.

Le public est déjà appelé à donner via masalle.ca un site dédié à la campagne. Il est possible d’y faire un don en ligne ponctuel ou mensuel ou même d’acheter un ou des sièges.