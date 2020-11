Centre d’Aubaines Lions : plus de civisme et de respect demandés

Le Centre d’Aubaines Lions de La Pocatière déplore encore une fois recevoir des vêtements tachés et des objets brisés qui devraient aller aux poubelles. Qui plus est, plusieurs ne respectent pas les consignes mises en place en raison de la COVID-19.

La problématique des draps tachés de sang et des jeans pleins de peinture ne date pas d’hier. Mais les bénévoles du centre en ont assez de trier à la place des donateurs.

« On offre le service, mais il faut du civisme. Je sors en général quatre paniers d’épicerie pleins directement aux poubelles, parce que ce n’est pas bon. Les gens ne font pas de tri à la maison », déplore Gilda D’Anjou.

Certains centres de ce genre n’ont pas encore rouvert leurs portes en raison de la pandémie dans la région. À La Pocatière, il a été décidé de le faire, mais n’accepte les sacs — qui doivent être bien fermés — que les lundis et mardis de 13 h à 16 h pour pouvoir les dater et les mettre en quarantaine.

Si des sacs sont déposés la fin de semaine à l’extérieur, ils finissent assurément aux poubelles, d’ajouter Mme D’Anjou.

De plus, les sacs sont la plupart du temps éventrés par des gens qui souhaitent se servir avant le tri des bénévoles et sont ainsi soumis aux intempéries. Des caméras de surveillance seront bientôt installées comme solutions.

« Le système de caméras s’en vient et va filmer les gens à l’extérieur qui viennent porter les dons et les gens qui viennent fouiller dedans et qui étendent le tout à la grandeur de la galerie. C’est déjà beau que l’on poursuive le service, mais aidez-nous à le maintenir », souligne Mme D’Anjou.