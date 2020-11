Changements à la gestion des opérations du Centre Bombardier

Lors de la fermeture du Centre Bombardier dû à la COVID-19 au printemps dernier, la Ville de La Pocatière a délégué Mme Odile Soucy à la gestion intérimaire de l’Office municipal d’habitation de La Pocatière (OMH) afin de favoriser la quiétude des usagers en plus d’assurer la continuité des opérations auprès des aînés après le départ de l’ancien directeur général. Pour faire suite à cette délégation, le conseil d’administration de l’OMH s’est montré intéressé cet automne à maintenir la présence de Mme Soucy, et ce, de manière continue et à long terme.

Cette opportunité pour Mme Soucy a amené la Ville à revoir la gestion du Centre Bombardier. Conséquemment, la Ville a décidé d’impartir différentes tâches et de revoir certaines façons de faire. La Société de gestion d’équipements publics SOGEP, sous-traitant déjà en place pour la réalisation des travaux d’entretien et le fonctionnement du Centre, reprendra ainsi la coordination des opérations compte tenu de l’expérience et de l’expertise de celui-ci. M. Michel Lajoie sera le nouveau gestionnaire des opérations pour le Centre Bombardier. Il sera responsable du service à la clientèle, des locations de glace et des salles, du soutien technique et logistique lors des activités et des événements se déroulant au Centre, de la mise en œuvre et du suivi des différents contrats ainsi que de l’application des règles et directives décrétées par la Ville.