Club Fadoq La Pocatière : Près de 200 repas pour les aînés d’ici Noël

Le Club Fadoq La Pocatière aura distribué environ 200 repas gratuits concoctés par Broggi ! Traiteur, d’ici Noël. Cette initiative entamée le 22 octobre dernier est rendue possible grâce à une aide financière provenant du programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés ».

Servis le mercredi entre 11 h 45 et 12 h 15, dans le plus grand respect des mesures sanitaires recommandées par la Santé publique, ces repas pour emporter ont été attribués par tirage au sort au préalable parmi les 861 membres du Club Fadoq La Pocatière. Les heureux élus se sont vus attribuer par la poste le coupon indiquant le jour où ils sont invités à prendre possession de leur repas directement au local de la Fadoq sur la 4 e Avenue Painchaud.

L’idée derrière cette initiative est de montrer aux membres du Club « qu’ils ne sont pas oubliés », ajoute-t-elle. L’isolement des aînés est une des problématiques qui a été le plus fréquemment exposée depuis le début de la pandémie.

Chaque semaine, leur nombre variait entre 50 et 75, selon la teneur des activités prévues à l’agenda ce jour-là, les après-midis de danse étant souvent les plus achalandés. Les restrictions liées à la COVID-19 empêchent toutefois le Club Fadoq de tenir ses activités régulières depuis le printemps dernier.

« On essaie différentes façons de joindre nos membres, en attendant un retour à la normale », déclare la présidente par intérim.

Malgré la pandémie, le Club Fadoq La Pocatière a aussi réalisé de nombreux investissements qui ont permis une cure de jouvence de ses installations. Une première aide financière obtenue en début d’année et provenant aussi du programme fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés » a permis de remplacer les tables et les chaises du local sur la 4e Avenue et de faire l’acquisition d’un ordinateur. L’ancien mobilier a été donné au suivant à d’autres organismes de la région. 5000 $ de ce soutien financier ont aussi été remis à Moisson Kamouraska.