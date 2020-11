Consignes du temps des fêtes : Qu’arrive-t-il en zone orange ?

Le premier ministre François Legault a proposé aux Québécois un « contrat moral » pour fêter Noël. Les Québécois, peu importe quelle zone ils habitent, doivent s’isoler le plus possible du 17 au 23 décembre, pour ensuite fêter les 24, 25, 26 et 27 décembre dans des rassemblements ne dépassant pas 10 personnes, avant de s’isoler de nouveau du 28 décembre au 5 janvier.