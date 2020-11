COVID-19 : La moitié des entreprises du Kamouraska a connu une baisse de son chiffre d’affaires

Les intervenants socio-économiques du Kamouraska ont demandé à plus de 150 entreprises de la région de répondre à un questionnaire visant à mesurer les impacts de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités. Des données intéressantes ressortent de cette analyse.

Si 86 % mentionnent avoir réussi à s’adapter à la nouvelle réalité, 54 % disent avoir connu une baisse de leur chiffre d’affaires. 66 % des entreprises ont connu un maintien ou une hausse du nombre d’emplois au sein de leur organisation. Cependant, la variation nette du nombre d’emplois est négative avec une diminution totale de 272 emplois parmi les répondants.

« C’est une mine d’or d’informations, autant pour orienter une stratégie d’achat local éventuellement, autant de façon plus pointue sur le plan technique de par nos missions d’accompagnement d’affaires », a dit Dominique Gaudreau, conseillère aux entreprises à la MRC de Kamouraska.

21 % des entreprises ont maximisé des boutiques en ligne existantes, 9 % ont lancé de nouvelles boutiques en ligne et 16 % prévoient le faire prochainement.

« Ça dépend toujours du domaine d’activités, car une boutique en ligne, c’est une business dans la business. Ça amène énormément d’impacts dans la gestion opérationnelle. C’est une stratégie en soi. Si tu en ouvres une (boutique en ligne), mais que tu ne la gères pas bien, tu peux faire pire pour ton image », a ajouté Dominique Gaudreau.

Incertitude

Les principales craintes et sources d’inquiétude des entrepreneurs kamouraskois sont liées à la baisse des ventes et de la clientèle, aux défis reliés à la main-d’œuvre, aux problématiques d’approvisionnement ainsi qu’aux besoins financiers pour s’adapter à la situation. L’incertitude quant au retour à une certaine normalité amène des problématiques à court terme qui se voient amplifiées plus la crise se prolonge.

Quant à leur état d’esprit, il semble se coller à ce que ressent l’ensemble de la population : 42 % se disent optimistes, positifs, confiants, motivés, calmes, 25 % ont mentionné se sentir préoccupés, craintifs, inquiets et 28 % se sentent fatigués, épuisés, découragés.

Ces données où les entreprises ont répondu à visage découvert sont une mine d’or pour les conseillers, car un suivi pourra être effectué selon les réponses obtenues.

« Le but est de faire des suivis individuels avec ceux qui ont fait des commentaires plus précis. Le but ultime sera aussi d’avoir une deuxième version du sondage, pour voir l’évolution », a aussi précisé Marcel Leclerc, conseiller aux entreprises à la SADC du Kamouraska.

« On a aussi vu que l’achat local était fort, il y avait un besoin d’identité. Il y a un désir de mieux connaître nos entreprises, nos produits, nos services et de voir ça donne quoi l’achat local », conclut-il.