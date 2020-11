Crainte de zone rouge : le Kamouraska défendra aussi sa sous-région

Ce dernier cite en exemple le fait que ce concept de permettre à des parties d’une région de demeurer en zone moins alarmante si les cas ne sont pas à la hausse a fonctionné en Gaspésie. Il a aussi fonctionné pendant un certain temps pour L’Islet et Montmagny.

« Il faut y aller avec une approche adaptée à la réalité de chaque MRC. Pour l’instant, ça va bien ici. Évidemment, il faut être conscient que tout cela demeure fragile et encourager notre population à continuer de suivre les directives de la santé publique », a précisé Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

En quatre jours, le Bas-Saint-Laurent a enregistré 80 cas, la grande majorité dans Rimouski et Matane. On compte des éclosions au CHSLD de Matane et à l’hôpital de Rimouski, entre autres.