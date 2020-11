Déception pour les médecins qui demandent une gouvernance locale

La réaction du gouvernement Legault à la demande de centaines de médecins qui souhaitent ravoir des directions locales dans les hôpitaux déçoit les principaux intéressés.

C’est le cas de la Dre Marie-Ève Fromentin, médecin à La Pocatière, qui avait signé cette pétition.

Elle disait, comme plusieurs de ses collègues, avoir constaté que depuis la centralisation à Rimouski, la prise de décisions avait été ralentie. Après cinq ans d’efforts pour faire fonctionner la fusion administrative, les médecins signataires disaient constater que cette centralisation s’est faite au détriment de la qualité des soins offerts à la population. Les médecins ne demandaient pas une nouvelle réforme complète. La solution passerait entre autres par un gestionnaire par hôpital.

La Presse canadienne nous apprend mercredi que le gouvernement Legault aurait fait savoir qu’il refusait de rencontrer les médecins. On indique que « depuis la création des CISSS et des CIUSSS, […] la coordination médicale au sein de ces structures a eu des aspects très positifs, entre autres en permettant une cohérence et une collaboration étroite entre les différentes installations, indépendamment de leurs missions », peut-on lire.

« Je trouve très décevant que les autorités du ministère de la Santé ne prennent même pas le temps de s’asseoir avec les représentants du Regroupement québécois des médecins pour une décentralisation du système de santé (RQMDSS) », a indiqué la Dre Marie-Ève Fromentin, également impliquée dans le comité Mes soins restent ICI.

« Plus de 700 médecins du Québec directement impliqués aux soins donnés aux patients avaient uni leurs voix pour proposer des solutions. Pourquoi ne veut-on même pas en discuter directement avec leurs représentants » questionne-t-elle ?