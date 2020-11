Dénoncer son patron pourrait rapporter 100 $

Dès le 23 novembre prochain, le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet invite les employés des territoires des MRC de Montmagny et de L’Islet à dénoncer les bons coups effectués par leur employeur depuis l’arrivée de la COVID-19, un geste qui pourrait leur mériter l’un des 10 chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun.

Cette campagne s’inscrit parfaitement dans l’une des trois lignes d’affaires du CAE Montmagny-L’Islet. « Comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, nos employeurs ont dû s’adapter très rapidement et encore une fois innover. Cette initiative est une façon de reconnaître leurs bons coups et surtout de démontrer que nous avons des employeurs de choix. Cela contribuera certainement à favoriser le recrutement de la main-d’œuvre et à maintenir la complicité dans les équipes de travail », de préciser Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications du CAE Montmagny-L’Islet.

De son côté, la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny, partenaire de l’initiative, est fière de voir le CAE s’ajouter aux entreprises qui ont fait l’achat de chèques-cadeaux Montmagny. « C’était naturel pour nous d’apporter notre soutien à cette campagne qui, il est important de le rappeler, soutiendra à la fois nos commerces et nos médias locaux », de dire Isabelle Normand, directrice de la SDÉ de Montmagny.

À compter du 23 novembre prochain, les travailleurs qui travaillent et résident dans les MRC de Montmagny et de L’Islet pourront se rendre sur la page Facebook du CAE Montmagny-L’Islet afin de dénoncer et de faire connaître les bons coups réalisés par leur patron au cours de la pandémie, de même que pour connaître tous les détails entourant cette campagne.

À raison de 100 $ chacun, c’est une somme de 1000 $ en chèques-cadeaux Montmagny qui sera partagée entre 10 gagnants tirés au hasard parmi tous ceux et celles qui auront dénoncé les bons coups de leur employeur. Le CAE fera cinq premiers gagnants le 30 novembre prochain et les cinq autres seront connus le 7 décembre.