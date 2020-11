Des médecins veulent ravoir un gestionnaire par hôpital

« C’est tellement lourd, tout doit passer par Rimouski. Avant que les consignes redescendent dans nos milieux à nous et soient adaptées pour être applicables, eh bien il y a la décision ministérielle et deux semaines plus tard, on voit comment l’appliquer sur le terrain », confie-t-elle.

« D’avoir un gestionnaire sur place dans chacun des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, ce serait très aidant. Même s’ils sont chapeautés par un CA plus régional, si au moins localement il pouvait y avoir des gestionnaires imputables, on serait gagnant », dit la Dre Fromentin.

Aussi, les médecins travaillent à recréer une instance locale du Conseil des médecins, pharmaciens et dentistes, soit un groupe de discussion réunissant ces professionnels pour chaque hôpital et non un seul pour tout le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

« Ça faisait des réunions à 500 personnes qui étaient hautement inefficaces par rapport à ce qu’on avait avant, où chaque ressource locale pouvait faire sa rencontre et régler ses problématiques directement liées à l’hôpital en question », d’ajouter Mme Fromentin. En termes clairs, le Regroupement québécois de médecins pour une décentralisation du système de santé réclame un directeur général adjoint et un directeur des services professionnels pour chacun des centres hospitaliers de soins aigus, ainsi que la réinstauration d’un Conseil de médecins dentistes et pharmaciens local, ainsi que des chefs de départements locaux, et de leur redonner pleine autorité sur l’administration locale. « Cette action corrigera une problématique importante déplorée depuis longtemps qui porte une atteinte sérieuse à la qualité et l’accessibilité des soins et assurera la pérennité des installations de santé du Québec », conclut-on.