Des roues et des brouettes, les Industries Normand

L’agriculture a fait naître une industrie particulière au XIXe siècle, celle des roues de chariot de ferme.

Comme bien d’autres artisans de la région, François Normand possède un petit atelier derrière sa maison, sise au 3e rang à Saint-Pascal. Après avoir fait son apprentissage dans la boutique d’Edward C. Ennis à L’Islet, il travaille comme charpentier avant de se lancer en 1857 comme fabricant de roues de bois pour voiture de ferme, de brouettes et de barattes à beurre. Il connaît le succès puisqu’en 1859, il reçoit une commande de brouettes pour la finalisation des travaux de construction du chemin de fer entre Lévis et Rivière-du-Loup. La demande est tellement importante qu’il accepte de produire une brouette par jour.

Comme l’industrie va bien, François déménage ses installations dans le village de Saint-Pascal au début des années 1880. Connue sous la raison sociale Jos Normand Et Fils, l’entreprise doit toutefois s’adapter et faire face à la concurrence. Au début des années 1930, Lucien et Paul Normand commencent à fabriquer des wagons en bois ayant des roues à bandage d’acier. Les années de la Crise de 1929 les obligent à stocker leur production et à reprendre les activités en 1934. Avec ses 10 employés à la fin des années 1930, elle réussit à monter annuellement 1000 roues ferrées, 1000 non ferrées et 250 wagons.

Lucien et Paul voient des opportunités et en 1939, ils achètent de la machinerie automatique ayant servi à manufacturer des roues de canons lors de la Première Guerre mondiale. En 1945, l’entreprise prend le nom de Compagnie Normand Limitée. Elle diversifie encore sa production ayant recours à des fondeurs, des forgerons, des ébénistes et des métallurgistes. L’année suivante, elle fait l’acquisition de matériel ayant appartenu à la compagnie Massey Ferguson pour construire des wagons de ferme. La Compagnie Normand est toujours en activité à Saint-Pascal. Remarquons que les objets signés Normand il y plus de cinquante ans sont fort recherchés par les collectionneurs.