Du financement supplémentaire bien accueilli par la Maison de la famille du Kamouraska

Les maisons de la famille de la région, dont celle de Kamouraska, reçoivent du financement supplémentaire, après avoir fait face à certaines coupures ces dernières années.

Pour la Maison de la famille du Kamouraska, cela représente plus de 30 000 $ par année pendant cinq ans. La directrice Julie Théberge ne s’en cache pas, cette annonce tombe à point.

« Il faut savoir que dans les dernières années nous avons eu à faire face à certaines coupures. Jumelé au fait qu’une grande partie du financement était attribué par appel de projets, ce qui nous obligeait à créer du nouveau sans assurer les services principaux », souligne Mme Théberge.

Ce financement est plus que bienvenu, car il s’agit d’un financement à la mission. « Ceci nous permettra donc de consolider les emplois des intervenantes dans le but de maintenir les services essentiels, notamment la programmation d’ateliers et d’activités offertes aux familles. Ce qui est aussi super intéressant c’est de savoir que nous pourrons compter sur ce financement pour une période de minimum cinq ans », ajoute Julie Théberge.

Le gouvernement dit aller dans le sens de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui, en décembre dernier, recommandait de rehausser le financement de ces organismes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de proximité auprès des familles et des enfants vulnérables.

La Maison de la famille de la MRC de L’Islet reçoit aussi 33 133 $.