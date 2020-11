Écoles du Kamouraska : Les systèmes de ventilation nettoyés et inspectés

Ouvrir les fenêtres pour faire circuler l’air dans les classes de la région est une pratique courante et cela se poursuivra, pandémie de COVID-19 ou non. Quant aux écoles ayant un système de ventilation mécanique, tout a été nettoyé et inspecté cet été, assure le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.