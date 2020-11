Élection présidentielle américaine : Un système électoral à dépoussiérer

L’enseignant en histoire et politique au Cégep de La Pocatière Éric Ouellet explique que ces étapes, qui s’échelonneront sur une période de deux mois et demi, ont été instaurées dès la fondation du pays il y a près de 250 ans. À l’époque, rappelle-t-il, on se déplaçait à cheval sur des routes qui n’ont rien à voir avec les « interstates » d’aujourd’hui. Il suffisait donc que la température hivernale se pointe le bout du nez plus tôt que prévu après l’élection présidentielle de novembre pour ralentir de plusieurs jours le déplacement du futur président vers la capitale Washington.