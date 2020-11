Ensemble, on illumine Saint-Pascal

La Ville et les Gens d’affaires de Saint-Pascal lancent leur tout premier concours de décoration de Noël extérieure s’adressant à la population de Saint-Pascal. Par ce concours, les citoyens auront la chance de gagner des bourses allant de 200 $ à 800 $ en argent des Gens d’affaires.

L’objectif est d’illuminer tous ensemble la Ville pour égayer davantage cette période des Fêtes particulières. À la fin de ce concours, la Ville publicisera un parcours selon les adresses des maisons participantes. Tous pourront alors se promener en famille dans les rues pour apprécier les efforts des participants et être éblouis par leur créativité.

Comment participer? Les citoyens ont jusqu’au vendredi 4 décembre à midi pour s’inscrire via le www.villesaintpascal/concours en remplissant le formulaire en ligne. Un jury circulera parmi les maisons des participants dans la semaine du 7 décembre 2020 et notera chaque résidence selon les critères d’évaluations suivants : la créativité, l’esthétique, l’éclairage et l’aspect général. Trois bourses en argent des Gens d’affaires très intéressantes seront offertes, soient 800 $ pour le grand gagnant, 500 $ pour la deuxième place et 200 $ pour la troisième place.