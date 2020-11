Grand excès de vitesse et conduite avec les facultés affaiblies

Le 4 novembre 2020 vers 8 h 15, un homme de 25 ans, de L’Islet, a été capté à 177 km/h au km 385 en direction ouest sur l’autoroute 20, à la hauteur de Cap-Saint-Ignace, dans une zone de 100 km/h. II a reçu un constat d’infraction de 1459 $ et 14 points d’inaptitude ; cela constitue un grand excès de vitesse. Son permis a été suspendu pour une période de sept jours.

Le 14 novembre 2020 vers 9 h, les policiers de la MRC de L’Islet ont reçu un appel du public concernant un homme de 59 ans de Saint-Aubert ayant conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les policiers ont soumis l’homme à l’ADA, après l’avoir localisé. Le suspect a échoué le test et il a été amené au poste, où il a fourni un taux dépassant plus de deux fois la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi 30 jours. Il fut libéré par citation à comparaître.