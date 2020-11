Grande mobilisation du milieu pour la Grande semaine des tout-petits

Du 15 au 21 novembre dernier avait lieu la Grande semaine des tout-petits partout au Québec. Née de la volonté de partenaires nationaux qui travaillent à créer des occasions de sensibilisation et de mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance et de la périnatalité, la Grande semaine des tout-petits a été riche d’actions porteuses au Kamouraska cette année.

L’appel a donc été lancé aux organismes, CPE, garderies en milieu familial, aux écoles et aux municipalités afin de créer une vague d’activités destinées aux tout-petits durant cette semaine. Marches à l’extérieur des installations, œuvre collective bricolée, berceuse « la maison des bisous » diffusée sur la page Facebook de la Maison de la famille, fabrication de cartes destinées aux personnes âgées, histoires actives en forêt, exposition de farandoles dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville de La Pocatière, concours de dessins et de photos ont toutes été des activités mises en place par les partenaires du Kamouraska. Notons qu’ils ont fait preuve de créativité afin de trouver des activités qui respectaient les mesures sanitaires en vigueur. En soutien à ces initiatives, COSMOSS Kamouraska remettait une Boîte Timbrée (maboitetimbree.com) à chaque partenaire qui avait la possibilité de la faire tirer auprès des enfants/parents participant aux activités.

De plus, du jamais vu au Kamouraska, l’ensemble des municipalités a participé à cet appel de mobilisation en adoptant une résolution en faveur de la petite enfance. Nos enfants 0-5 ans du Kamouraska n’ont pas de voix pour se faire entendre, pour exprimer leurs besoins et leurs rêves. Heureusement, nous sommes nombreux au Kamouraska à nous préoccuper de leur bien-être, à espérer que collectivement nous puissions tout mettre en œuvre pour que leur chemin soit le plus doux et enrichissant possible.