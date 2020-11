Isolement d’avant-Noël : Certains examens en présence au Cégep

Il sera visiblement difficile pour certains étudiants du Cégep de La Pocatière de pouvoir respecter le « contrat social » demandé par le gouvernement Legault s’ils désirent célébrer Noël avec leurs familles entre le 24 et le 27 décembre.

Certaines associations étudiantes de la région de Montréal ont sonné l’alarme à ce sujet ces derniers jours dans La Presse. Quelques cégeps montréalais, comme le collège Dawson et le collège de Maisonneuve, ont prévu convoquer leurs étudiants pour des examens en présentiel entre le 17 et le 23 décembre.

Dans Kamouraska-L’Islet, la session d’automne se termine le 22 décembre au Cégep de La Pocatière. Les derniers jours seront donc réservés à la période d’examens.

« Sauf exception, les cours se donnant en présence auront des évaluations en présence et les cours se donnant à distance auront leurs évaluations à distance. Autrement dit, nous gardons la même formule que celle qui s’applique depuis le début de la session », écrit la directrice générale Marie-Claude Deschênes.

À l’ITA, Campus de La Pocatière, la période d’examens en présence prévue au calendrier scolaire se déroulera du 9 au 15 décembre, date à laquelle la session automnale prendra fin, la problématique ne s’appliquant pas.

Rappelons que le gouvernement Legault recommande un isolement de sept jours avant le 24 décembre et un autre de même durée après le 27 décembre pour ceux qui voudraient se rassembler maximum à deux reprises et pas plus de dix à la fois pour célébrer Noël.