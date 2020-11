Isolement d’avant-Noël : Le Cégep adapte son calendrier d’examens

Le Cégep de La Pocatière a répondu à l’appel de François Legault en adaptant son calendrier d’examens en présence. Certaines associations étudiantes de la région de Montréal avaient sonné l’alarme à ce sujet ces derniers jours dans La Presse.

Quelques cégeps montréalais, comme le collège Dawson et le collège de Maisonneuve, avaient prévu convoquer leurs étudiants pour des examens en présentiel entre le 17 et le 23 décembre.

Ceux qui souhaitent adhérer au « contrat social » proposé par le gouvernement Legault, afin de célébrer Noël en famille entre le 24 et le 27 décembre, se doivent de s’isoler sept jours avant le 24 décembre et sept jours après le 27 décembre. Ils doivent également se limiter qu’à deux rassemblements durant cette période, rassemblements qui ne doivent pas non plus excéder dix personnes.

Dans Kamouraska-L’Islet, la session d’automne se termine le 22 décembre au Cégep de La Pocatière. Les derniers jours sont habituellement dévolus à la période d’examens.

Au départ, le Cégep avait prévu que les cours donnés en présence auraient des évaluations en présence et que les cours à distances proposeraient ses évaluations à distance. La direction a finalement choisi de revoir son calendrier d’examens dans la journée du 26 novembre afin de permettre aux étudiants qui le désirent d’adhérer au « contrat social » proposé par le gouvernement.

« Nous avons légèrement revu le calendrier aujourd’hui pour répondre à l’appel de M. Legault », d’indiquer la directrice générale du Cégep de La Pocatière Marie-Claude Deschênes.

Les examens en présence se termineront le 17 décembre. Les évaluations restantes seront ensuite réalisées à distance. La période d’examens débutera dans la semaine du 7 décembre.

Notons qu’à l’ITA, Campus de La Pocatière, le problème ne s’est jamais posé. La conseillère en communication institutionnelle Annie Marcotte indiquait au Placoteux que la période d’examens en présence prévue au calendrier se déroulerait du 9 au 15 décembre. La session automnale doit d’ailleurs prendre fin à cette date.

« La période d’examen sera réalisée dans le respect le plus strict des mesures sanitaires, afin d’assurer la santé et la sécurité de la clientèle étudiante et du personnel de l’ITA », ajoutait-elle.