JUPEPOURTOUS au Collège

Le mercredi 14 octobre, les élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se sont mobilisés afin de militer pour l’égalité des sexes ainsi que pour dénoncer les discours toxiques et la pression sociale.

Depuis des décennies, on revendique l’égalité des sexes. Encore aujourd’hui, des femmes subissent des injustices dans leur quotidien. C’est à cette fin qu’est né le mouvement Jupe pour tous.

« Une femme ou un homme ne devrait pas se faire lancer des remarques ou des insultes selon la façon dont il ou elle s’habille. Pour ce faire, il faut essayer de changer le plus de mentalités possible dans notre société, et ce, en mobilisant tout le monde. Il ne faut pas que les personnes visées par cette problématique soient les seules à se battre pour revendiquer leurs droits, il faut que tout le monde s’y mette pour que les choses changent réellement », a indiqué Garance Charron, élève de secondaire 5.

Les élèves du collège espèrent provoquer des réflexions et des changements et ils croient qu’il y a de l’espoir pour changer les mentalités et alléger la pression sociale.