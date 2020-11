La 8e édition de la Guignolée de l’option Médias sera en mode virtuel

La situation actuelle, reliée à la pandémie de la COVID-19, force les étudiants et les enseignants du programme Arts, lettres et communication, option Médias du Cégep de La Pocatière à se réinventer quant à la mise en place de leur traditionnelle guignolée.

Cette année, les organisateurs passent en mode virtuel et vous invitent à faire preuve de générosité par le biais d’une levée de fonds qui aura lieu du 1er au 15 décembre 2020 sur la plateforme de financement La Ruche. Dans la présente campagne, les dons amassés seront remis à l’organisme Moisson Kamouraska et serviront à soutenir des familles moins nanties de La Pocatière et des environs.

Le contexte difficile dans lequel nous avons été plongés depuis le mois de mars a fait augmenter de façon marquée les demandes en aide alimentaire dans notre région. C’est donc le temps, plus que jamais, de se serrer les coudes et de faire preuve de solidarité et d’entraide.

Depuis la mise sur pied de la Guignolée de l’option Médias en 2013, c’est plus de 52 000 $ qui ont été redistribués sous forme de paniers de Noëls dans la communauté. L’an dernier, le barrage routier organisé par les étudiants a permis d’amasser à lui seul 9300 $.