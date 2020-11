La constitution de l’ITAQ bien reçue dans la région

« C’est un grand jour et un bon jour pour l’ITA. Reste maintenant à voir ce que les campus feront pour être proactifs. Mais à partir du moment qu’on permet l’enseignement professionnel et universitaire, en plus de l’enseignement collégial, on ouvre la porte à plusieurs possibilités de partenariats avec d’autres institutions d’enseignement au Québec », a déclaré Rosaire Ouellet.