La Fondation de l’Hôpital lance une nouvelle loterie

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima présente sa nouvelle loterie réinventée pour l’année 2021.

Une gamme de prix d’une valeur de plus de 22 629 $ seront tirés en dix lots de février à juin prochain. Pour son premier tirage, le 10 février, la loterie démarrera avec un lot en argent de 5 000 $. Les passionnés des vins seront ensuite choyés avec le tirage d’un cellier incluant 20 bouteilles, d’une valeur de 2 299 $ (24 février) et ceux qui souhaitent s’offrir une escapade amoureuse au Québec seront comblés avec un forfait au Fairmont Le Manoir Richelieu (21 avril).

Dans le but de soutenir l’achat local, la Fondation offre également des prix provenant de la région dont un ensemble d’accessoires de cuisine en bois d’une valeur de plus de 1 100 $ de chez Arbol Cuisine, une entreprise de Rivière-Ouelle (24 mars), une carte-cadeau de 1 500 $ chez Sports Experts La Pocatière (7 avril) et un Barbecue Prestige Napoléon, d’une valeur de 1 874 $, provenant de chez Matériaux Direct La Pocatière (2 juin).

« La Fondation souhaitait aussi encourager les commerçants locaux, qui, à de nombreuses occasions, n’hésitent pas à appuyer notre organisation, c’est donc un soutien mutuel en cette période difficile », de mentionner Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Seulement 450 billets sont mis en circulation à partir de maintenant au coût de 120 $ chacun.

« La Fondation vise un profit net d’environ 30 000 $ qui servira à l’achat de nouveaux équipements médicaux pour l’année 2021. Les projets seront ciblés à l’hiver et seront ensuite dévoilés au grand public. L’an dernier, deux chaises multisensorielles ont été achetées pour les CHSLD avec les profits de la loterie qui s’élevaient à plus de 29 000 $ », de préciser le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation. Les tirages se dérouleront tous les mercredis à chaque deux semaines de février à juin 2021. Les billets sont disponibles dès maintenant auprès de Mme Maryse Pelletier au 418 856-7000 poste 7395.