La Maison Chapais a une nouvelle directrice générale

La Maison Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie a une nouvelle directrice générale à sa tête. Maha Farah Elmir a pris la relève d’Hubert Théberge il y a déjà plus d’un mois.

Originaire de Sherbrooke, Maha Farah Elmir habite le Kamouraska depuis mai dernier, après quelques années passées à Montréal. Forte d’un baccalauréat en histoire, culture et société et d’une maîtrise en sociologie à l’Université du Québec à Montréal, elle cumule des expériences de travail dans le milieu culturel et communautaire depuis la fin de son parcours scolaire.