La Montagne du Collège a maintenant son accès sur la route 230

La Corporation de la Montagne du Collège a finalisé récemment les travaux donnant accès au site à partir de la route 230. Ce projet remarqué depuis sa mise en œuvre a germé aussi tôt qu’en 2016 dans la tête des administrateurs.

Cette réalisation comprend la construction d’un escalier de 85 marches en trois sections, un terrassement et l’aménagement d’une halte pour vélos et marcheurs avec la disposition d’un banc, d’une poubelle-récupération et d’une table à pique-nique. Une nouvelle carte montrant les principaux sentiers de randonnée y a aussi été installée.

Situé à mi-chemin entre la 1re Rue Poiré et le Centre La Pocatière sur la route 230, cet accès a mis quelques années à se réaliser pour diverses raisons. La Corporation souhaitait initialement réaliser cet aménagement en même temps que la phase 2 des travaux de la route 230 à l’été 2016, travaux qui impliquaient notamment la poursuite de la piste cyclopédestre vers le secteur ouest de la ville.

« Outre l’accès à la Montagne qu’on ne voulait pas seulement limiter à partir du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’aménagement de cet escalier avait pour objectif de dévier l’extrémité d’un sentier dont l’ancien tracé terminait sa course sur des terrains privés », a expliqué le président de la Corporation Louis-Philippe Sasseville.

Réalisé au coût de 20 000 $, ce projet a été rendu possible avec l’aide de Parc Bas-Saint-Laurent. Plusieurs contributeurs du milieu, dont la MRC de Kamouraska, par le biais du Fonds de développement des territoires — Volet amélioration des milieux de vie, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, le Club Lions de La Pocatière, Biopterre et l’ancien député de Côte-du-Sud Norbert Morin ont également contribué au montage financier du projet.