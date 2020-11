La Pocatière : Le Boisé Beaupré en attente de subventions pour poursuivre son développement

Le Boisé Beaupré, lieu de pratique de la randonnée pédestre, la raquette, le ski de fond et le vélo de montagne, est actuellement dans l’attente de subventions pour la poursuite de son développement. Situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le site s’est doté d’un plan directeur l’an dernier que la Municipalité et la Ville de La Pocatière mettent en œuvre conjointement.

Rappelons que l’an dernier, le stationnement à l’accueil des sentiers avait déjà été agrandi. Ce dernier devenait rapidement saturé par le passé, lors de la tenue d’événements sportifs spéciaux comme la course en sentier et l’initiation au fatbike.

« On veut maintenant travailler à l’amélioration des infrastructures d’accueil principalement », indique Anny Morin, directrice des services récréatifs, culturels et communautaires à la Ville de La Pocatière.

Ces améliorations impliquent notamment la mise à niveau de certains sentiers, leur signalisation et l’ajout d’installations sanitaires comme une toilette écologique et un accès à l’eau potable pour abreuver les utilisateurs du site et nettoyer l’équipement sportif. L’aménagement d’un parc pour la pratique et l’initiation au vélo de montagne est également prévu. L’ensemble de cette nouvelle phase de développement est évalué à environ 250 000 $.

« Nous avons déposé deux demandes de subventions au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L’une d’entre elles nous permettrait de couvrir l’équivalent de 80 % des coûts jusqu’à un maximum de 150 000 $ et l’autre amortirait l’équivalent de 66,6 % des frais », souligne la directrice.

Précisons qu’il s’agira ici d’un deuxième dépôt de projet à l’un de ces deux programmes, le premier réalisé en décembre n’ayant pas été retenu par le Ministère, les demandes se bousculant à l’heure actuelle en raison d’un engouement important pour la pratique de certaines activités plein-air en forte émergence. La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui investiront respectivement 60 % et 40 % des coûts non couverts par les subventions, espèrent des réponses positives qui permettront de procéder aux travaux en 2021.

Belvédère

La dernière phase de développement à l’agenda pour le Boisé Beaupré doit impliquer davantage les sentiers situés sur les terrains privés dans le pourtour de ceux appartenant à la Ville. Sans ces droits de passage négociés au fil des ans avec les propriétaires environnants, plusieurs des pratiques sportives actuellement autorisées au Boisé Beaupé ne seraient pas possibles, de rappeler la directrice des services récréatifs, culturels et communautaires.

L’aménagement d’un sentier multiusage pour les personnes à mobilité réduite et la construction d’un belvédère sont dans les cartons. Il serait prévu d’élever ce dernier sur la falaise longeant les résidences du chemin des Sables Est, permettant ainsi une vue sur la Ville et le fleuve aux usagers du Boisé.

« On a déjà une très belle collaboration des propriétaires à l’heure actuelle, mais il est important de ne pas précipiter les choses et d’y aller une étape à la fois. Déjà, avec les demandes de subventions que nous avons déposées, si les réponses sont positives, je dirais qu’une bonne partie de notre plan de développement sera attachée », conclut Anny Morin.