La Pocatière : Un plan d’action costaud pour la politique familiale et des aînés

La Ville de La Pocatière présentait récemment sa nouvelle politique familiale et amie des aînés et le plan d’action 2020-2021 qui en découle. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs été déjà abordées de front, comme en témoigne le document remis à la presse régionale, le 25 novembre dernier.

Le chantier est à la fois ambitieux et rassembleur. Quatre axes d’intervention — milieu de vie ; participation sociale et citoyenne ; infrastructures, parcs urbains et environnement ; mobilité et transport — ont été déterminés dans l’élaboration de cette nouvelle politique par le comité de pilotage composé de membres de l’organisation municipale, d’organismes et partenaires du milieu pocatois.

« La dernière chose que je veux, c’est que cette politique se retrouve sur une tablette ou dans un nuage », a déclaré Lise Bellefeuille, conseillère municipale responsable des questions familles et aînés.

Le plan d’action 2020-2021 doit justement y veiller. Une quinzaine sur un total de 54 ont déjà été réalisées depuis l’adoption de la politique par le conseil municipal le printemps dernier. Le plus gros de la tâche s’annonce donc l’an prochain.

Mais pas question de procéder à l’embauche d’un agent de développement communautaire pour s’assurer du bon suivi de ce plan, aussi costaud soit-il, de déclarer le maire Sylvain Hudon. Les Services récréatifs culturels et communautaires (SRCC) doivent s’occuper de garder un lien avec cette politique, d’en ajouter sa directrice Anny Morin. Un comité de suivi a aussi été constitué et doit agir en vigile, assure-t-on.

Axes et constats

Chaque axe d’intervention déterminé dans la politique rassemble des constats ou des problématiques ressortis à travers différentes consultations menées par la Ville de La Pocatière depuis le début de la démarche en septembre 2018. Les actions du plan sont ensuite orientées de sorte à les corriger.

Parmi elles, mentionnons l’offre en commerces de détail mal orientée vers les besoins exprimés ; le faible sentiment d’appartenance de la population pocatoise face à leur milieu de vie ; un manque d’infrastructures devant permettre d’accroître les occasions de rencontre entre les citoyens ; et l’insuffisance d’aménagements par la Ville visant à stimuler les déplacements actifs.

Les actions suggérées vont de démarches auprès des commerçants existants et potentiels pour faire connaître les besoins des familles, en passant par la tenue d’activités destinées aux nouveaux arrivants, la poursuite du développement de La Mosaïque (bibliothèque municipale) et l’établissement d’une stratégie d’aménagement de la 4e avenue Painchaud.

Le maire de La Pocatière est d’avis que cette nouvelle politique familiale et amie des aînés permettra de mieux harmoniser les services municipaux à l’avenir. Le plan d’action complet qui y est rattaché doit quant à lui se poursuive au-delà de 2021.