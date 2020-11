La SADC du Kamouraska obtient une somme additionnelle pour continuer d’aider les entreprises de la région

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska dévoile un bilan positif de la première phase du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) et annonce que de nouveaux investissements de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) lui permettront de soutenir encore plus d’entreprises impactées par la pandémie de la COVID-19.

Mis en place par le gouvernement du Canada, le FARR a déjà permis d’aider un grand nombre d’entreprises en région, touchées par la crise actuelle, qui n’étaient pas admissibles aux autres programmes du gouvernement. Pour le Kamouraska, du 1er juin au 31 juillet dernier, c’est 1 018 193 $ qui ont été versés par la SADC afin d’aider 49 entreprises locales, ce qui représente 35 prêts et 26 aides techniques, dont 73 % de ces accompagnements techniques étaient pour des projets numériques ou des sites web transactionnels. Les quatre principaux secteurs d’activités des entreprises soutenues sont les entreprises du secteur agricole (27 %), les entreprises de restauration et d’hébergement (incluant les microbrasseries) (24 %), les entreprises de services (18 %) et les entreprises de fabrication (16 %).

En octobre dernier, la ministre Mélanie Joly annonçait que 23,3 M$ supplémentaires allaient être injectés dans le FARR pour DEC et les SADC et CAE du Québec. Mme Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, a quant à elle confirmé un montant de 2,8 M$ aux SADC du Bas-Saint-Laurent. Ainsi, la SADC du Kamouraska pourra compter sur une somme de 346 239 $ dans le cadre du FARR pour offrir un soutien financier additionnel aux entreprises kamouraskoises les plus touchées par la crise actuelle.

« Cet appui supplémentaire du gouvernement fédéral est le bienvenu, puisque la pandémie se poursuit et ne cesse d’avoir des impacts sur notre économie locale. Il est important que la SADC puisse continuer de soutenir les entreprises qui n’ont pas encore reçu d’aide gouvernementale, en plus d’accompagner celles qui ont des projets de virage numérique ou de développement de marché », souligne Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska.