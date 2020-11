Lâcher son fou grâce à un tournoi virtuel d’improvisation

Les 27 et 28 novembre prochains, le Cégep de La Pocatière sera l’hôte d’un des quatre tournois d’improvisation annuels du Circuit d’Improvisation du RIASQ (CIR).

Évidemment, dans le contexte particulier que l’on connaît, la formule fut totalement révisée pour créer une improvisation en ligne permettant aux étudiants de vivre une expérience ludique dans un contexte structuré. Le comité organisateur du Cégep de La Pocatière a travaillé très fort pour réinventer les règles, les catégories, les formations, les plateformes de diffusion, etc.

Cette nouvelle formule d’impro virtuelle a été saluée par leurs pairs et sera la formule officielle utilisée pour la saison 2020-2021 du CIR. L’équipe du Cégep, la LIDJ (Ligue d’Improvisation du jeudi), participera à ce tournoi mettant en compétition 39 étudiants provenant de sept collèges du Québec.

Le vendredi, les joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneuses auront la chance de participer à des ateliers de formation avec des professionnels du milieu des arts de la scène supervisée par l’entreprise impro Sierra. Le samedi sera consacré à huit matchs réguliers, la demi-finale, la finale et le match des étoiles.

Le public est d’ailleurs invité à assister, dans le confort de leur foyer, à cette journée divertissante. Rendez-vous sur la page Facebook de la LIDJ pour avoir les horaires des matchs et les liens de diffusion : https://bit.ly/36QEaHN