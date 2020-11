Lancement de la Boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches a lancé le 2 novembre dernier sa toute nouvelle Boutique de Noël en ligne. Voulant mettre de l’avant les attraits de la région malgré le décret de la zone rouge, le moment était idéal de solliciter les gens à encourager les entreprises et les producteurs d’ici à la venue de la période des fêtes.

Depuis plusieurs mois, Tourisme Chaudière-Appalaches doit user d’imagination afin d’aider ses membres à travers la pandémie. Ayant une augmentation de 33 % du nombre de visites sur son site web cet été comparativement à l’an dernier avec plus de 1,2 million de sessions enregistrées, nous avons profité de cet engouement pour lancer une boutique en ligne proposant des idées cadeaux pour les fêtes mettant en valeur les attraits de notre région.

Plus de 75 membres de Tourisme Chaudière-Appalaches ont participé au projet afin de mettre en lumière leurs produits et leurs activités en offrant des cartes-cadeaux à 15 % de rabais à tous les clients qui consomment directement sur la boutique de Noël en ligne au: https://boutique.chaudiereappalaches.com/fr/accueil. Sur le site, on y retrouve plusieurs catégories d’entreprises, soit hébergement, restauration, activités ainsi que plaisirs gourmands et boutiques pour des idées d’escapades à faire au moment souhaité.

Découvrez plus de 75 lieux qui rendront votre année 2021 des plus exaltante en allant à la rencontre du savoir-faire de nos producteurs d’ici.