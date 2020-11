Le Musée de la mémoire vivante prépare trois nouvelles expositions pour l’an prochain

L’équipe du Musée de la mémoire vivante travaille actuellement à la préparation de trois expositions temporaires qui seront présentées en salle dès 2021.

L’exposition « Une vie en courtepointes » sera proposée au public dès l’été prochain. Vous pourrez y découvrir l’œuvre d’une artiste, Estelle Dumas, à travers une sélection de ses dessins et courtepointes et en connaître les origines grâce au témoignage de la créatrice. Mme Dumas puise son inspiration dans ses souvenirs et les histoires de trois générations de sa famille. Cette exposition sera pour toutes et tous une occasion d’admirer l’un des savoir-faire des arts textiles.

« Pourquoi écrivent-elles tant? » est une exposition qui sera en salle de juin 2021 à juin 2023. Le Musée de la mémoire vivante invite le public à explorer les journaux intimes de quatre femmes de générations successives. Cet accès privilégié à ces écrits personnels permet de comprendre le mode de vie et la société dans laquelle ces personnes évoluent. Un regard sur les journaux masculins permettra également de comprendre pourquoi eux aussi écrivent.

Aussi, d’octobre 2021 jusqu’à octobre 2022, l’exposition « C’est en forgeant que l’on devient forgeron » sera présentée au grand public. Une redécouverte de ce métier traditionnel — encore pratiqué de nos jours — sera proposée. Les forgerons sont des porteurs de connaissances uniques et d’un savoir-faire ancestral.