Le projet ÉcoRéussite est lancé à L’Islet

Répondant à l’appel de projet du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le projet ÉcoRéussite, piloté par Apprendre Autrement, a pu prendre son envol dans la municipalité de L’Islet.

Ce projet vise à réunir des membres provenant de diverses sphères (scolaire, familiale, municipale, communautaire, culturelle et de la santé) afin de travailler collectivement à la réussite éducative des jeunes de la région. Ensemble, ils établiront des constats selon les besoins prioritaires qu’ont révélés les différents sondages conduits dans la municipalité auprès des élèves, des parents et des enseignants. Ces constats mèneront à des actions qui seront mises en place directement dans le milieu. La première réunion virtuelle a eu lieu le 18 novembre dernier et comptait une dizaine de membres ayant à cœur la réussite éducative des élèves de L’Islet. D’autres membres seront invités à se greffer à ce noyau selon les actions à réaliser.

Le projet ÉcoRéussite a également été mis en place l’an dernier à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il a permis de mettre en œuvre près d’une vingtaine de projets issus du plan d’action pour les jeunes de 0-12 ans.

Rappelons que l’organisme Apprendre Autrement œuvre depuis plus de vingt ans dans le domaine de l’éducation auprès des jeunes et des adultes en mettant sur pied des projets novateurs et en offrant des ateliers d’aide pédagogique en français, en mathématiques, en anglais, ainsi que des ateliers de francisation. Il offre également un service de Bibliomobile qui fait la promotion de l’importance de l’éveil à la lecture chez les tout-petits.