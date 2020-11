Le Vivoir à la recherche d’un nouvel artiste

Le Vivoir de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche d’un nouvel artiste pour occuper un de ses ateliers de création. Une réorganisation réalisée à l’interne ces dernières semaines a permis de libérer cet espace.

La cofondatrice du Vivoir Maighan Gagnon avoue que les artistes qui y sont installés sont plus qu’heureux par les temps qui courent. La dernière saison touristique a été au-delà des attentes en terme de fréquentation et la clientèle a très bien répondu à l’appel de l’achat local à la galerie-boutique du deuxième étage.

« Malgré le fait que l’automne a demandé beaucoup d’ajustements avec les passages successifs en zone rouge, orange et rouge, la clientèle que nous accueillons est intéressante et intéressée. Et même si les contacts sont diminués entre les artistes et les visiteurs, les commentaires sont très positifs », indique-t-elle.

Le Vivoir proprement dit est un espace de coworking pour artistes. Chacun y a son atelier vitré et autonome ouvert sur le public avec entrée extérieure indépendante au rez-de-chaussée. Si Le Vivoir n’avait pas ouvert ses portes avant la pandémie, on pourrait croire que ce dernier a été conçu spécifiquement pour répondre aux normes actuelles de la santé publique.

Cette période pandémique, qui amène son lot de défis pour tous, comme le rappelle Maighan Gagnon, n’a toutefois pas terni pour autant l’aspect cocréation entre artistes, ce que Le Vivoir cherchait à stimuler lors de sa fondation. Les collaborations entre eux sont toujours au rendez-vous, dans le plus grand respect des mesures sanitaires édictées par la santé publique, un plus pour les artistes qui eux aussi peuvent souffrir de cette période d’isolement prolongée.

« À cause de cette synergie existante qu’on désire maintenir, il est important pour nous de ne pas choisir n’importe quel artiste pour l’atelier. On est à la recherche de quelqu’un qui va s’inscrire dans cet esprit d’entraide et dont le médium qu’il travaille sera compatible avec ceux des autres artistes du Vivoir », explique-t-elle.

L’atelier aujourd’hui libéré, lumineux, spacieux et confortable, sera disponible pour un nouvel artiste dès janvier 2021. Le Vivoir veut profiter des prochaines semaines pour bien étudier les dossiers qui lui seront soumis. Pour plus d’informations : https://levivoir.com/appel-de-dossiers-atelier-a-louer.