Les SADC et les CAE des régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale obtiennent 2,4 M$ de plus pour aider les petites entreprises

Dans le cadre d’une rencontre virtuelle éclair de l’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et de Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, les SADC et les CAE des régions de Chaudière-Appalaches et Capitale nationale dévoilaient lundi le bilan de la première phase du FARR-PDC.

Mis en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, le FARR — PDC a permis d’aider les petites entreprises en région touchées par la COVID-19 qui n’étaient pas admissibles aux autres programmes du gouvernement. Pour les régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, du 1er juin au 31 août, 7 812 108 $ ont été versés rapidement à 366 entreprises et 25 projets collectifs.

Avec la situation actuelle qui évolue rapidement et devant cette livraison efficace du FARR par les SADC, l’honorable Jean-Yves Duclos, accompagné du secrétaire parlementaire Joël Lightbound, annonce des investissements supplémentaires du gouvernement du Canada de 2,4 M$ aux SADC et aux CAE de ces régions.

Plus précisément, les SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Portneuf, Lotbinière, Bellechasse-Etchemins, Amiante et les CAE Montmagny-L’Islet et Beauce-Chaudière pourront compter chacun sur 352 039 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du FARR 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle.